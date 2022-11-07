COP27 может стать решающим для стран Африки, считают эксперты

В Шарм-эль-Шейхе стартовал саммит COP27, 27-я ежегодная встреча, организованная под эгидой Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, с участием глав государств.

«Этот саммит — чрезвычайно важный момент для всех стран Африканского союза», — отмечает Себастьян Трейер, директор Института устойчивого развития и международных отношений (IDDRI) в своем комментарии AFP.

Африканские страны в целом довольно скептически отнеслись к результатам COP26 в Глазго в прошлом году.

На Африку приходится менее 4% глобальных выбросов парниковых газов, и каждый второй человек имеет доступ к электричеству, но именно этот континент больше всего страдает от изменения климата.

Лола Вальехо, руководитель климатической программы IDDRI ожидает, что вопросы финансирования и адаптации стран Африки станут центральными на саммите в Египте.