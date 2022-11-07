COP27 может стать решающим для стран Африки, считают эксперты
В Шарм-эль-Шейхе стартовал саммит COP27, 27-я ежегодная встреча, организованная под эгидой Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, с участием глав государств.
«Этот саммит — чрезвычайно важный момент для всех стран Африканского союза», — отмечает Себастьян Трейер, директор Института устойчивого развития и международных отношений (IDDRI) в своем комментарии AFP.
Африканские страны в целом довольно скептически отнеслись к результатам COP26 в Глазго в прошлом году.
На Африку приходится менее 4% глобальных выбросов парниковых газов, и каждый второй человек имеет доступ к электричеству, но именно этот континент больше всего страдает от изменения климата.
Лола Вальехо, руководитель климатической программы IDDRI ожидает, что вопросы финансирования и адаптации стран Африки станут центральными на саммите в Египте.
Опубликовано: Тарас Медведев
Лукашенко принял участие в чемпионате Беларуси по колке дров
Кирилл Стремоусов: Херсон покинул последний теплоход
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Meta собирается начать увольнения после падения цены акций на 70%
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек