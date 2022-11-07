Конфискованные яхты РФ обойдутся США и Италии в 50 миллионов долларов в год

Cодержание арестованных яхт российских собственников обойдутся США и Италии в 50 миллионов долларов в год.

В понедельник днем одно из ведущих американских изданий Блумберг сообщило, что содержание конфискованной властями США яхты Amadea, якобы принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову, осуществляется за счет американских налогоплательщиков и может составлять примерно 10 миллионов долларов в год, властям Италии же придется потратить около 40 миллионов на задержанные ими суда.

По данным агентства, соленая вода и влажность могут вызвать ржавчину и плесень, если не включен кондиционер, также надо регулярно запускать винты. Помимо этого еженедельно яхту необходимо мыть, кроме того, яхта все еще нуждается в присутствии на борту по меньшей мере половины от обычного числа экипажа в 33 человека - от инженеров до палубных матросов.