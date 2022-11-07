Власты Костромы выплатят 100 тысяч рублей семьям погибших в клубе «Полигон»

Администрация Костромы сообщила о решении выплатить денежную компенсацию родственникам скончавшихся в местном ночном клубе.

Утром 7 ноября губернатор Костромской области Сергей Ситников публично заявил, что совместно с коллегами он принял решение о выделении единоразовой выплаты в размере ста тысяч рублей семьям погибших при пожаре в костромском ночном клубе "Полигон". Инцидент произошёл 5 ноября и унёс жизни 13 человек.

Правоохранители задержали 23-летнего россиянина, который является главным подозреваемым в поджоге ночного клуба. Примечательно, что в августе молодой человек вернулся из зоны спецоперации.