Помощник Байдена Салливан несколько месяцев вел тайные переговоры с Патрушевым

Соединенные Штаты Америки несколько месяцев вели тайные переговоры с Российской Федерацией.

Как сообщает белорусское информационное агентство БелТА со ссылкой на американский источник The Wall Street Journal, Соединенные Штаты Америки и Россия несколько месяцев вели секретные переговоры.

Со стороны Белого Дома в переговорах принимал участие помощник президента по безопасности Салливан. Россию же представлял глава Совета безопасности Патрушев.

Также известно об участии в переговорном процессе помощника президента РФ Юрия Ушакова. За это время они провели несколько конфиденциальных разговоров. Сообщается, что темой был вопрос ядерного оружия.