Помощник Байдена Салливан несколько месяцев вел тайные переговоры с Патрушевым
2022-11-07 10:34
Соединенные Штаты Америки несколько месяцев вели тайные переговоры с Российской Федерацией.
Как сообщает белорусское информационное агентство БелТА со ссылкой на американский источник The Wall Street Journal, Соединенные Штаты Америки и Россия несколько месяцев вели секретные переговоры.
Со стороны Белого Дома в переговорах принимал участие помощник президента по безопасности Салливан. Россию же представлял глава Совета безопасности Патрушев.
Также известно об участии в переговорном процессе помощника президента РФ Юрия Ушакова. За это время они провели несколько конфиденциальных разговоров. Сообщается, что темой был вопрос ядерного оружия.
Опубликовано: Николай Скира
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