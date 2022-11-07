Лукашенко поздравил народ Беларуси со 105-ой годовщиной Октябрьской революции

7 ноября Александр Лукашенко поздравил с днём Октябрьской революции белорусский народ.

В понедельник официальный интернет-портал администрации белорусского президента опубликовал слова Александра Лукашенко, который поздравил население Беларуси с празднованием 105-ой годовщины дня Октябрьской революции. По словам Лукашенко, в октября 1917 года мечты трудолюбивых жителей бывшей Российской Империи были воплощены в жизнь.

Накануне Александр Лукашенко объяснил, почему не упразднил празднование дня Октябрьской революции в стране, отметив, что белорусы должны поощряться за проведение хорошей уборочной кампании.