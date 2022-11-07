Лукашенко: Беларусь хранит и приумножает достижения Советской эпохи

Александр Лукашенко заявил о том, что Минск сумел сохранить все достижения времён СССР, постоянно их приумножая.

Днём 7 ноября Александр Лукашенко поздравил белорусское население с наступлением дня Октябрьской революции, который традиционно празднуется в Беларуси уже 105 лет. По словам Лукашенко, официальный Минск сумел оставить в сохранности все достижения эпохи Советского Союза и стремится к тому, чтобы приумножать их себе во благо.

Также Александр Лукашенко отметил, что пока не намерен отменять празднование дня Октябрьской революции в Беларуси, поскольку народ искренне радуется каждому праздничному дню в году.