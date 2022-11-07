Лукашенко: Беларусь хранит и приумножает достижения Советской эпохи
2022-11-07 10:45
Александр Лукашенко заявил о том, что Минск сумел сохранить все достижения времён СССР, постоянно их приумножая.
Днём 7 ноября Александр Лукашенко поздравил белорусское население с наступлением дня Октябрьской революции, который традиционно празднуется в Беларуси уже 105 лет. По словам Лукашенко, официальный Минск сумел оставить в сохранности все достижения эпохи Советского Союза и стремится к тому, чтобы приумножать их себе во благо.
Также Александр Лукашенко отметил, что пока не намерен отменять празднование дня Октябрьской революции в Беларуси, поскольку народ искренне радуется каждому праздничному дню в году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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