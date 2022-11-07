Медведев: «неполноценное государство» у границ РФ хочет получить ядерное оружие
2022-11-07 10:49
Бывший российский президент Дмитрий Медведев утверждает, что правительство Украины сожалеет о выходе страны из Будапештского меморандума.
7 ноября экс-президент РФ Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в социальной сети "Вконтакте", где назвал Украину "неполноценным государством", отметив, что Киев жалеет о решении по выходу из Будапештского меморандума, которое запретило украинцам иметь собственное ядерное оружие.
Также Медведев отметил, что заявления Владимира Зеленского о возможности разработки ядерных вооружений Киевом стало одной из причин начала спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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