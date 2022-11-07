ЕЦБ и UniCredit ведут жаркую дискуссию о присутствии кредитора в России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) возражает против планов итальянского кредитора UniCredit не выходить из России, несмотря на санкции Запада, пишет Financial Times.

ЕЦБ рассматривает российское присутствие финансового учреждения как нежелательный источник риска и продолжает настаивать на выводе банка из страны.

ЕЦБ и UniCredit отказались при этом отвечать на запрос агентства Reuters о возникшем споре.