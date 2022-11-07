Маковецкий в нетрезвом виде устроил скандал в самолете, подняв руку на свою коллегу Максакову
2022-11-07 10:52
Известный актер Сергей Маковецкий, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросился на свою коллегу Людмилу Максакову с кулаками.
Популярный отечественный актер Сергей Маковецкий, перебрав с горячительными напитками на борту самолета, накинулся с кулаками на актрису Людмилу Максакову, о чем сообщил Станислав Садальский.
По словам коллег, конфликт между Маковецким и Максаковой длится не первый день. Но никто и представить себе не мог, что артист позволит себе поднять руку на женщину.
Теперь Маковецкому грозит увольнение из театра имени Вахтангова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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