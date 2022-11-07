Маковецкий в нетрезвом виде устроил скандал в самолете, подняв руку на свою коллегу Максакову

Известный актер Сергей Маковецкий, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросился на свою коллегу Людмилу Максакову с кулаками.

Популярный отечественный актер Сергей Маковецкий, перебрав с горячительными напитками на борту самолета, накинулся с кулаками на актрису Людмилу Максакову, о чем сообщил Станислав Садальский.

По словам коллег, конфликт между Маковецким и Максаковой длится не первый день. Но никто и представить себе не мог, что артист позволит себе поднять руку на женщину.

Теперь Маковецкому грозит увольнение из театра имени Вахтангова.