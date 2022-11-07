Токаев: Казахстан готов защищать свою независимость не только дипломатией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны отстаивать свой суверенитет не только мирными способами.

7 ноября действующий казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что независимость его государства может быть защищена не только с помощью опций мирных переговоров и дипломатии, но и более жёсткими средствами. При этом Токаев подчеркнул, что он и раньше придерживался позиции о возможности вооружённой обороны Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние несколько месяцев критически важная инфраструктура Казахстана подверглась многочисленным кибератакам.