Токаев: Казахстан готов защищать свою независимость не только дипломатией
2022-11-07 10:56
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны отстаивать свой суверенитет не только мирными способами.
7 ноября действующий казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что независимость его государства может быть защищена не только с помощью опций мирных переговоров и дипломатии, но и более жёсткими средствами. При этом Токаев подчеркнул, что он и раньше придерживался позиции о возможности вооружённой обороны Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние несколько месяцев критически важная инфраструктура Казахстана подверглась многочисленным кибератакам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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