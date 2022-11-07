Фирмы Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani возобновят поставку косметики в РФ
2022-11-07 11:14
Ряд западных фирм заявил о готовности возобновить поставки своей косметической продукции в Россию.
Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что продукция таких западных компаний как Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani исключена из списка, разрешающего ввозить товары данных фирм в Россию по параллельному импорту.
По данным российского Минпромторга, причиной для изъятия наименований этих компаний из списка параллельного импорта стало их желание вернуться на рынки России добровольно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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