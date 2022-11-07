РИА Новости со ссылкой на российского военного, находящегося в Харьковской области, сообщают, что украинские солдаты могут находиться под воздействием наркотиков и психотропов.

Источник утверждает, что солдаты из 92-й бригады ВСУ атакуют россиян в этом регионе, находясь в неадекватном состоянии.

По его словам, они не реагируют на смертельные ранения. После того, как в украинских военных попадают из автомата, они падают только через минуту.

По данным агентства, информация получена от арткоректировщика 6-й армии западной группировки российских войск.