Российские военные утверждают, что украинские солдаты принимают наркотики
2022-11-07 11:22
РИА Новости со ссылкой на российского военного, находящегося в Харьковской области, сообщают, что украинские солдаты могут находиться под воздействием наркотиков и психотропов.
Источник утверждает, что солдаты из 92-й бригады ВСУ атакуют россиян в этом регионе, находясь в неадекватном состоянии.
По его словам, они не реагируют на смертельные ранения. После того, как в украинских военных попадают из автомата, они падают только через минуту.
По данным агентства, информация получена от арткоректировщика 6-й армии западной группировки российских войск.
Опубликовано: Светлана Репина
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