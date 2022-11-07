Мать Реввы пожаловалась в эфире шоу Звезды сошлись на то, что жена сына Анжелика не дает ей общаться с внучками

Мать комика Александра Реввы Любовь Рачеева сокрушается по поводу того, что невестка Анжелика препятствует ее общению с внучками - Алисой ( 15 лет) и Амели ( 9 лет).

Мать юмориста Александра Реввы Любовь Рачеева назвала сына подкаблучником в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ по той причине, что тот не возражает супруге Анжелике, которая препятствует общению бабушки с внучками - 15-летней Алисой и 9-летней Амели.

Рачеева не держит зла на родственников, но просит сына почаще звонить ей и навещать.

В настоящее время родительница Реввы проживает с названым сыном Ержаном из Казахстана, которому обещала отписать половину своей жилплощади. Мужчина ухаживает за пожилой женщиной.