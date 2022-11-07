Le Figaro: депутаты Франции жалуются на условия французских солдат в Румынии

Французские политики Бастьян Лашо и Орельян Сантул утверждают, что расположенные в Румынии подразделения ВС Франции живут в неподобающих условиях.

В понедельник депутаты от оппозиционной партии "Непокорённая Франция" Бастьян Лашо и Орельян Сантул публично заявили о том, что французские войска, которые были передислоцированы на территорию Румынии в рамках миссии НАТО, проживают там в крайне "недостойных" условиях.

Из заявления французских политиков следует, что солдаты национальной армии Франции в Румынии очень мало едят, имеют доступ к некачественным санузлам, а в их палатках не всегда присутствует отопление.