Le Figaro: депутаты Франции жалуются на условия французских солдат в Румынии
2022-11-07 11:36
Французские политики Бастьян Лашо и Орельян Сантул утверждают, что расположенные в Румынии подразделения ВС Франции живут в неподобающих условиях.
В понедельник депутаты от оппозиционной партии "Непокорённая Франция" Бастьян Лашо и Орельян Сантул публично заявили о том, что французские войска, которые были передислоцированы на территорию Румынии в рамках миссии НАТО, проживают там в крайне "недостойных" условиях.
Из заявления французских политиков следует, что солдаты национальной армии Франции в Румынии очень мало едят, имеют доступ к некачественным санузлам, а в их палатках не всегда присутствует отопление.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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