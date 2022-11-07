Стюардесса Air France посоветовала не пить томатный сок на борту самолета

Стюардесса "Air France" расказала, почему каждые 4 часа полета экипажу самолета и пассажирам нужно выпивать по 1 л воды, а от томатного сока лучше отказаться.

Стюардесса "Air France" рассказала, что медики настоятельно советуют членам экипажа самолета и его пассажирам выпивать по 1 л воды каждые 4 часа в воздухе.

Томатный сок не следует пить по той причине, что он содержит много соли, способной спровоцировать отеки в полете, даже если ранее у человека таких проблем не наблюдалось.

В прошлом году сервис для планирования путешествий "OneTwoTrip" провел опрос, в котором участвовали 3760 россиян, выяснив, что 46% туристов пьют в полете только воду.

27, 6 % выбирают фруктовый сок или морс, а "вредный" томатный - 21,7%. 14,7% предпочитают газировку и лишь 13,8% налегают на спиртное.