Сбербанк подал в суд на Glencore на 116 миллионов долларов из-за поставок нефти
Российский Сбербанк подал в суд на Glencore на 116 миллионов долларов из-за поставок нефти
МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший российский кредитор, Сбербанк, подает в суд на глобального сырьевого трейдера Glencore на сумму около 117 миллионов евро (116 миллионов долларов) из-за неоплаченных поставок нефти, согласно базе данных Арбитражного суда Москвы, опубликованной в понедельник.
База данных показала, что Сбербанк пытался взыскать задолженность и штрафы с Glencore Energy UK Ltd по двум соглашениям на сумму около 58 миллионов евро каждое.
Один из них касался поставок нефтяной смеси на границу Украины и Венгрии в марте, а другой - поставок на границу Украины и Словакии в том же месяце.
База данных не предоставила никаких дополнительных подробностей о соглашениях или судебном процессе. Сбербанк не сразу ответил на запрос о комментариях. Glencore не была немедленно доступна для комментариев.
Россия ввела свои войска в Украину 24 февраля для того, что она называет "специальной военной операцией". Неясно, повлияло ли это на эти сделки.
Слушания должны начаться в Москве 6 декабря.
(1 доллар = 1.0073 евро)
Опубликовано: Илья Крылов
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