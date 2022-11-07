Российский Сбербанк подал в суд на Glencore на 116 миллионов долларов из-за поставок нефти

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший российский кредитор, Сбербанк, подает в суд на глобального сырьевого трейдера Glencore на сумму около 117 миллионов евро (116 миллионов долларов) из-за неоплаченных поставок нефти, согласно базе данных Арбитражного суда Москвы, опубликованной в понедельник.

База данных показала, что Сбербанк пытался взыскать задолженность и штрафы с Glencore Energy UK Ltd по двум соглашениям на сумму около 58 миллионов евро каждое.

Один из них касался поставок нефтяной смеси на границу Украины и Венгрии в марте, а другой - поставок на границу Украины и Словакии в том же месяце.

База данных не предоставила никаких дополнительных подробностей о соглашениях или судебном процессе. Сбербанк не сразу ответил на запрос о комментариях. Glencore не была немедленно доступна для комментариев.

Россия ввела свои войска в Украину 24 февраля для того, что она называет "специальной военной операцией". Неясно, повлияло ли это на эти сделки.

Слушания должны начаться в Москве 6 декабря.

(1 доллар = 1.0073 евро)