Поклонники популярного британского издания Daily Mail обратили внимание своего нового премьер-министра о необходимости следить за бюджетом страны и решать с его помощью проблемы британцев, но е не украинцев.

Таким образом они прокомментировали недавнее заявление Сунака о дефиците бюджета и сокращениях в помощи беженцам из Украины.

Британцы продолжают упрекать правительство в резком повышении цен на продукты и энергоносители.

Решение Сунака сократить финансирование затрат на помощь беженцам британцы назвали «своевременным».