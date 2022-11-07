Подписчики Daily Mail призвали Сунака тратить деньги на британцев, а не на украинцев
2022-11-07 11:43
Поклонники популярного британского издания Daily Mail обратили внимание своего нового премьер-министра о необходимости следить за бюджетом страны и решать с его помощью проблемы британцев, но е не украинцев.
Таким образом они прокомментировали недавнее заявление Сунака о дефиците бюджета и сокращениях в помощи беженцам из Украины.
Британцы продолжают упрекать правительство в резком повышении цен на продукты и энергоносители.
Решение Сунака сократить финансирование затрат на помощь беженцам британцы назвали «своевременным».
Опубликовано: Тарас Медведев
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