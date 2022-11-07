Rolling Stone: Трамп просит республиканцев раскрыть план импичмента Байдену

Издание Rolling Stone утверждает, что экс-президент США Дональд Трамп пытается узнать, действительно ли возможен импичмент Джо Байдена в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс.

В понедельник газета Rolling Stone со ссылкой на инсайдера сообщила, что за последние несколько месяцев бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп лично общался с представителями республиканской партии, спрашивая их о том, сколько раз они готовы инициировать процедуру по импичменту Джо Байдену.

По мнению аналитиков Rolling Stone, столь частые вопросы об импичменте Байдену со стороны Трампа связаны с тем, что он сам дважды чуть не стал участником данной процедуры, что является антирекордом среди всех президентов США.