Rolling Stone: Трамп просит республиканцев раскрыть план импичмента Байдену
2022-11-07 11:46
Издание Rolling Stone утверждает, что экс-президент США Дональд Трамп пытается узнать, действительно ли возможен импичмент Джо Байдена в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс.
В понедельник газета Rolling Stone со ссылкой на инсайдера сообщила, что за последние несколько месяцев бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп лично общался с представителями республиканской партии, спрашивая их о том, сколько раз они готовы инициировать процедуру по импичменту Джо Байдену.
По мнению аналитиков Rolling Stone, столь частые вопросы об импичменте Байдену со стороны Трампа связаны с тем, что он сам дважды чуть не стал участником данной процедуры, что является антирекордом среди всех президентов США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Мобилизованные армии РФ укрепили линию обороны возле Днепра в Энергодаре
Apple выдает предупреждение о поставках iPhone
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Кирилл Стремоусов: Херсон покинул последний теплоход
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек