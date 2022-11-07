Илон Маск защищает свои планы по передаче власти в Twitter пользователям соцсети

Новый владелец соцсети выступил в защиту предстоящего запуска платной подписки для пользователей, желающих использовать синюю метку аутентификации.

Не раз подвергшийся критике политиков и пользователей соцсети за последние недели новый владелец Twitter презентовал свой план по запуску платной подписки для пользователей, желающих получить знаменитый синий знак аутентификации.

«Расширенная проверка демократизирует журналистику и расширит возможности людей», — написал Маск в твите воскресенье.

Ранее сообщалось, что миллиардер распорядился об увольнении почти половины из 7,5 тысячи персонала Twitter.