Илон Маск защищает свои планы по передаче власти в Twitter пользователям соцсети

APS
2022-11-07 11:53

Новый владелец соцсети выступил в защиту предстоящего запуска платной подписки для пользователей, желающих использовать синюю метку аутентификации.

Не раз подвергшийся критике политиков и пользователей соцсети за последние недели новый владелец Twitter презентовал свой план по запуску платной подписки для пользователей, желающих получить знаменитый синий знак аутентификации. 

«Расширенная проверка демократизирует журналистику и расширит возможности людей», — написал Маск в твите воскресенье. 

Ранее сообщалось, что миллиардер распорядился об увольнении почти половины из 7,5 тысячи персонала Twitter.

Опубликовано: Тарас Медведев