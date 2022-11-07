Илон Маск защищает свои планы по передаче власти в Twitter пользователям соцсети
2022-11-07 11:53
Новый владелец соцсети выступил в защиту предстоящего запуска платной подписки для пользователей, желающих использовать синюю метку аутентификации.
Не раз подвергшийся критике политиков и пользователей соцсети за последние недели новый владелец Twitter презентовал свой план по запуску платной подписки для пользователей, желающих получить знаменитый синий знак аутентификации.
«Расширенная проверка демократизирует журналистику и расширит возможности людей», — написал Маск в твите воскресенье.
Ранее сообщалось, что миллиардер распорядился об увольнении почти половины из 7,5 тысячи персонала Twitter.
Опубликовано: Тарас Медведев
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