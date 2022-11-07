Телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию через наземный пункт пропуска в Псковской области.

7 ноября РИА Новости сообщили, что блогер и телеведущая Ксения Собчак вместе со своим мужем в воскресенье вернулись в Россию.

По свидетельствам очевидцев Собчак с мужем пешком пересекли границу в Псковской области, через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией.

Ранее сообщалось, что в конце октября Ксения Собчак сбежала из России накануне обысков в ее доме после того, как ее коммерческий директор был задержан по делу о вымогательстве.