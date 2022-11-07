Собчак вернулась в Россию
2022-11-07 11:55
Телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию через наземный пункт пропуска в Псковской области.
7 ноября РИА Новости сообщили, что блогер и телеведущая Ксения Собчак вместе со своим мужем в воскресенье вернулись в Россию.
По свидетельствам очевидцев Собчак с мужем пешком пересекли границу в Псковской области, через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией.
Ранее сообщалось, что в конце октября Ксения Собчак сбежала из России накануне обысков в ее доме после того, как ее коммерческий директор был задержан по делу о вымогательстве.
Опубликовано: Елена Калиновская
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