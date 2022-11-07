Моряки Китая спасли 48 рыбаков из Тайваня после крушения корабля в Тихом океане

Китайские моряки провели спасательную операцию по эвакуации тайваньских рыбаков, которые потерпели бедствие.

Днём 7 ноября моряки ВМС Китая из провинции Нинбо проводили патрульную операцию на корабле "Юнфа-1", обнаружив в северной части Северного океана разбившееся тайваньское судно, после чего спасли 48 граждан Тайваня, потерпевших бедствие во время рутинной рыбалке в открытом водоёме.

По данным пресс-службы китайских ВМС, несмотря на успешность спасательной операции в Тихом океане, один из тайваньских рыбаков остался пропавшим без вести.