Моряки Китая спасли 48 рыбаков из Тайваня после крушения корабля в Тихом океане
2022-11-07 11:55
Китайские моряки провели спасательную операцию по эвакуации тайваньских рыбаков, которые потерпели бедствие.
Днём 7 ноября моряки ВМС Китая из провинции Нинбо проводили патрульную операцию на корабле "Юнфа-1", обнаружив в северной части Северного океана разбившееся тайваньское судно, после чего спасли 48 граждан Тайваня, потерпевших бедствие во время рутинной рыбалке в открытом водоёме.
По данным пресс-службы китайских ВМС, несмотря на успешность спасательной операции в Тихом океане, один из тайваньских рыбаков остался пропавшим без вести.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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