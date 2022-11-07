РИА Новости: Ксения Собчак вернулась в Россию

Ранее сбежавшая из России через Беларусь Ксения Собчак вернулась обратно в страну.

По заявлению российского информационного агентства РИА Новости, известная россиянка Ксения Собчак вернулась в Российскую Федерацию.

Как сообщает официальный телеграм-канал РИА, Собчак была замечена на пограничном переходе в Псковской области.

"Собчак вернулась в Россию, рассказали РИА Новости очевидцы ее перехода через границу в Псковской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Ксения Собчкак покинула территорию России. Она бежала через Беларусь.