РИА Новости: Ксения Собчак вернулась в Россию
2022-11-07 12:03
Ранее сбежавшая из России через Беларусь Ксения Собчак вернулась обратно в страну.
По заявлению российского информационного агентства РИА Новости, известная россиянка Ксения Собчак вернулась в Российскую Федерацию.
Как сообщает официальный телеграм-канал РИА, Собчак была замечена на пограничном переходе в Псковской области.
"Собчак вернулась в Россию, рассказали РИА Новости очевидцы ее перехода через границу в Псковской области", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Ксения Собчкак покинула территорию России. Она бежала через Беларусь.
Опубликовано: Николай Скира
Мобилизованные армии РФ укрепили линию обороны возле Днепра в Энергодаре
Bloomberg: акции ведут к снижению риска в начале среднесрочной недели, рынки сокращаются
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Apple выдает предупреждение о поставках iPhone
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек