Ушла из жизни вокалистка и барабанщица Low Мими Паркер

Два последних года певица боролась с раком яичников. О своем диагнозе Паркер рассказала несколько месяцев назад.

Американская певица, вокалистка группы Low Мими Паркер скончалась на 55-м году жизни, сообщает Рамблер со ссылкой на Тhe Guardian.

Артистка ушла из жизни в собственном доме, расположенном в штате Миннесота.

«Друзья, трудно все выразить словами в таком коротком сообщении. Мими скончалась минувшей ночью, окруженная семьей и любовью, в том числе вашей. Любовь — это действительно самое главное», — написал в соцсетях муж и партнер артистки по группе Алан Спархок.

Как известно, два последних года певица боролась с раком яичников. О своем диагнозе Паркер рассказала несколько месяцев назад, после этого Low объявила об отмене концертов в Уэльсе, Скандинавии, Англии.

Мими Паркер в 1993-м вместе с супругом Аланом Спархоком основали музыкальный коллектив Low, выступающий в жанре инди-рок. У группы изданы 13 студийных альбомов.