Washington Post: идущий из США в Киев финансовый поток скоро прекратится
2022-11-07 12:12
Издание Washington Post сообщает о возможном прекращении финансовой помощи Украине со стороны США.
Днём понедельника журналист американской газеты The Washington Post Ишаан Тарур сообщил, Соединённые Штаты могут без предупреждения прервать поток финансирования правительства и национальной армии Украины в случае, если члены республиканской партии США победят на промежуточных выборах в Конгресс.
Тарур напоминает, что выборы американских конгрессменов состоятся уже 8 ноября, ввиду чего поддержка Киева со стороны Вашингтона также может быть завершена уже в ближайшее время.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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