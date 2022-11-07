Washington Post: идущий из США в Киев финансовый поток скоро прекратится

Издание Washington Post сообщает о возможном прекращении финансовой помощи Украине со стороны США.

Днём понедельника журналист американской газеты The Washington Post Ишаан Тарур сообщил, Соединённые Штаты могут без предупреждения прервать поток финансирования правительства и национальной армии Украины в случае, если члены республиканской партии США победят на промежуточных выборах в Конгресс.

Тарур напоминает, что выборы американских конгрессменов состоятся уже 8 ноября, ввиду чего поддержка Киева со стороны Вашингтона также может быть завершена уже в ближайшее время.