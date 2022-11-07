Французскую строительную компанию обвиняют в использовании принудительного труда на объектах в Катаре

Французская строительная группа Vinci заявила в понедельник 7 ноября о вызове в суд своей дочерней компании Vinci Constructions Grands Projets, которую обвиняют в нарушении условий работы на строительных площадках в Катаре.

Группа опровергает обвинения в «принудительном труде и торговле людьми», и заявляет в пресс-релизе, что ей придется предстать перед следователем в Нантере за две недели до открытия ЧМ 2022 в Катаре.

Расследование было начато после обвинений ряда НКО и сотрудников компании из Индии и Непала, которые работали на строительстве инфраструктурных объектов в Катаре.

После критики правительства Катара от европейских политиков правосудие в странах ЕС активизировало деятельность по проверке представленных обвинений в адрес западных компаний, которые работали, в том числе, на объектах, связанных с Чемпионатом мира по футболу.