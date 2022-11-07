Финляндия продолжит использование российского ядерного топлива

Финская энергетическая компания Fortum, владелец АЭС «Ловииса», продолжит использовать российское ядерное топливо.

По словам представителя компании Матти Каттайнена, Fortum работает в рамках действующего контракта.

Компания не собирается отказывается от ядерного топлива, импортируемого из России и не комментирует возможный выход из российского бизнеса.

Топливо Fortum поставляет ТВЭЛ, дочерняя компания «Росатома». Контракт действует до 2027 года для первого энергоблока АЭС и до 2030 года – для второго.