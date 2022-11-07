Милохин назвал Карнавал использованной
2022-11-07 12:33
Блогер Даня Милохин заявил, что никогда не стал бы встречаться с Валей Карнавал, назвав девушку "использованной".
Тиктокер Даня Милохин в своем Телеграм-канале очень резко ответил на вопрос о его возможных отношениях с коллегой Валей Карнавал.
Милохин заявил, что ни при каких условиях не стал бы строить любовь с Карнавал, так как считает ее "использованной".
Интересно, что ранее звезда интернета утверждал обратное.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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