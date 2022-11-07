Пригожин: Россия вмешивалась в выборы в США и продолжит это делать
2022-11-07 12:37
Глава ЧВК "группа Вагнера" Евгений Пригожин ответил на публикации западных СМИ о том, что российские хакеры вмешиваются в американские выборы.
7 ноября российский бизнесмен Евгений Пригожин с иронией ответил на публикации западных СМИ о том, что Россия якобы напрямую вмешивается в избирательный процесс на территории Соединённых Штатов посредством массированных кибератак.
Пригожин утверждает, что Россия "вмешивалась, вмешивается и будет вмешиваться" в американские выборы. Примечательно, что заявление российского предпринимателя прозвучало на фоне начала выборов в Конгресс Соединённых Штатов, которые должны состояться уже 8 ноября.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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