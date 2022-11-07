Пригожин: Россия вмешивалась в выборы в США и продолжит это делать

Глава ЧВК "группа Вагнера" Евгений Пригожин ответил на публикации западных СМИ о том, что российские хакеры вмешиваются в американские выборы.

7 ноября российский бизнесмен Евгений Пригожин с иронией ответил на публикации западных СМИ о том, что Россия якобы напрямую вмешивается в избирательный процесс на территории Соединённых Штатов посредством массированных кибератак.

Пригожин утверждает, что Россия "вмешивалась, вмешивается и будет вмешиваться" в американские выборы. Примечательно, что заявление российского предпринимателя прозвучало на фоне начала выборов в Конгресс Соединённых Штатов, которые должны состояться уже 8 ноября.