СБУ обвинила митрополита СПУ в разжигании религиозной вражды
2022-11-07 12:41
Служба безопасности Украины выступила с обвинениями в адрес митрополита украинской православной церкви.
7 ноября украинская Служба безопасности обнародовала пресс-релиз, в котором утверждается, что митрополит Украинской православной церкви в Винницкой области был официально уведомлен о выдвижении обвинений в его адрес. Согласно данным СБУ, служитель церкви обвиняется в разжигании межрелигиозной розни.
По данным сотрудников Службы безопасности Украины, митрополиту УПЦ были предъявлены обвинения на основании высказываний, которые он допустил, находясь в публичном пространстве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Мобилизованные армии РФ укрепили линию обороны возле Днепра в Энергодаре
Путин лично обсудит с россиянами поддержку мобилизованных
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Bloomberg: акции ведут к снижению риска в начале среднесрочной недели, рынки сокращаются
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек