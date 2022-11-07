СБУ обвинила митрополита СПУ в разжигании религиозной вражды

Служба безопасности Украины выступила с обвинениями в адрес митрополита украинской православной церкви.

7 ноября украинская Служба безопасности обнародовала пресс-релиз, в котором утверждается, что митрополит Украинской православной церкви в Винницкой области был официально уведомлен о выдвижении обвинений в его адрес. Согласно данным СБУ, служитель церкви обвиняется в разжигании межрелигиозной розни.

По данным сотрудников Службы безопасности Украины, митрополиту УПЦ были предъявлены обвинения на основании высказываний, которые он допустил, находясь в публичном пространстве.