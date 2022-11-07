Вице-президент Бундестага потребовала законного отношения к беженцам на польско-белорусской границе

Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт призвала положить конец так называемому отталкиванию беженцев на польско-белорусской границе.

«Людей отправляют обратно без рассмотрения их индивидуальных случаев или без предоставления медицинской помощи», — сказал вице-президент Бундестага изданию «RedaktionsNetzwerk Deutschland».

Это несовместимо с европейским законодательством, отметила политик.

Геринг-Экардт также заявила, что европейский закон должен применяться и иметь защиту на внешних границах ЕС.

Она потребовала упорядочить регистрацию и оказывать беженцам гуманитарную помощь на месте.

Напомним, что белорусские пограничники в конце октября задокументировали, как их польские коллеги вывозят мигрантов к построенному пограничному забору и затем переправляют на территорию Беларуси.