Вице-президент Бундестага потребовала законного отношения к беженцам на польско-белорусской границе
Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт призвала положить конец так называемому отталкиванию беженцев на польско-белорусской границе.
«Людей отправляют обратно без рассмотрения их индивидуальных случаев или без предоставления медицинской помощи», — сказал вице-президент Бундестага изданию «RedaktionsNetzwerk Deutschland».
Это несовместимо с европейским законодательством, отметила политик.
Геринг-Экардт также заявила, что европейский закон должен применяться и иметь защиту на внешних границах ЕС.
Она потребовала упорядочить регистрацию и оказывать беженцам гуманитарную помощь на месте.
Напомним, что белорусские пограничники в конце октября задокументировали, как их польские коллеги вывозят мигрантов к построенному пограничному забору и затем переправляют на территорию Беларуси.
Опубликовано: Тарас Медведев
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