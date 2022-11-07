The Sun: на атомной подлодке Victorious ВМС Великобритании произошёл пожар
2022-11-07 12:46
ВМС Великобритании прервали секретную миссию из-за пожара на атомной подводной лодке Victorious.
7 ноября британская газета-таблоид The Sun сообщила о возникшем на атомной подводной лодке Victorious, оснащённой межконтинентальными баллистическими ракетами ракетами Trident II, Королевского военно-морского флота Великобритании возгорании, которое было оперативно локализовано экипажем.
Отмечается, что атомная подлодка, являющаяся средством ядерного сдерживания Соединённого Королевства, прервала секретную миссию, всплыв на поверхность в северной части Атлантического океана, после чего направилась на базу Клайд в Шотландии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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