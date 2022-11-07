Армения и Азербайджан заявили о новых обстрелах на границе перед переговорами глав МИД в США
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в применении оружия на границе в понедельник (7 ноября) в преддверии переговоров в Вашингтоне, направленных на прекращение конфликта.
Всего неделю назад премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите в России с президентом России Владимиром Путиным пообещали не применять силу.
«В ночь с воскресенья на понедельник подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в восточном секторе границы», — говорится в сообщении Минобороны Армении, где отмечается, что обошлось «без жертв».
Со своей стороны, Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в том, что они обстреляли позиции их военных «из стрелкового оружия разного калибра».
На границе между Арменией и Азербайджаном регулярно происходят столкновения. В сентябре в результате боевых действий между двумя странами с обеих сторон погибло 286 человек, что вызвало опасения по поводу крупномасштабной войны.
Министры иностранных дел этих двух кавказских республик должны отправиться в понедельник в США на переговоры под эгидой американского госсекретаря Энтони Блинкена.
Опубликовано: Тарас Медведев
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