Разин поздравил Прилучного с 35-летием, разместив снимок актера в компании своего покойного сына
2022-11-07 12:53
Экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин поздравил известного актера Павла Прилучного с 35-летием.
Андрей Разин поздравил известного актера Павла Прилучного с юбилеем, разместив в сети совместный снимок артиста и своего покойного наследника Александра.
5 ноября звезде "Жизни по вызову" исполнилось 35 лет.
Разин назвал знаменитость хорошим отцом, выразив тому благодарность за его творчество. Продюсер вспомнил, что его умерший сын являлся фанатом Прилучного.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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