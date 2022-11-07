Разин поздравил Прилучного с 35-летием, разместив снимок актера в компании своего покойного сына

Экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин поздравил известного актера Павла Прилучного с 35-летием.

Андрей Разин поздравил известного актера Павла Прилучного с юбилеем, разместив в сети совместный снимок артиста и своего покойного наследника Александра.

5 ноября звезде "Жизни по вызову" исполнилось 35 лет.

Разин назвал знаменитость хорошим отцом, выразив тому благодарность за его творчество. Продюсер вспомнил, что его умерший сын являлся фанатом Прилучного.