Песков: информацию о поездке Путина на саммит G20 раскроют на этой неделе

Дмитрий Песков рассказал о сроках обнародования данных о том, поедет ли Владимир Путин на саммит "Большой Двадцатки".

Днём понедельника глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что до конца текущей недели правительство России официально обнародует информацию о том, поедет ли Владимир Путин на встречу лидеров G20, которая пройдёт в Индонезии на Бали 15 и 16 ноября.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский сообщил об отказе ехать на саммит "Большой Двадцатки" в случае, если там будет присутствовать Путин.