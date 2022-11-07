Песков: информацию о поездке Путина на саммит G20 раскроют на этой неделе
2022-11-07 12:53
Дмитрий Песков рассказал о сроках обнародования данных о том, поедет ли Владимир Путин на саммит "Большой Двадцатки".
Днём понедельника глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что до конца текущей недели правительство России официально обнародует информацию о том, поедет ли Владимир Путин на встречу лидеров G20, которая пройдёт в Индонезии на Бали 15 и 16 ноября.
Примечательно, что ранее Владимир Зеленский сообщил об отказе ехать на саммит "Большой Двадцатки" в случае, если там будет присутствовать Путин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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