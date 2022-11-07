Росфинмониторинг признал террористическими 3 организации в Украине
2022-11-07 13:00
Пресс-служба Росфинмониторинг сообщила о признании террористическими организациями трёх украинских движений.
7 ноября Росфинмониторинг опубликовал официальный пресс-релиз, в рамках которого стало известно, что с сегодняшнего дня на территории России запрещается деятельность трёх украинских организаций ввиду признания их террористическими. Среди них оказались такие движения как "СИЧ С-14", "Добровольчий Рух" и "Черный комитет".
Примечательно, что ранее Росфинмониторинг признал террористической организацией украинский нацбатальон "Азов", однако позднее Москва обменяла пленных солдат данного подразделения на политика Виктора Медведчука.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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