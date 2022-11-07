Муж Катиной миллионер Спиридонов выбросил в мусорку блюдо, приготовленное женой

Не так давно экс-солистка "Тату" Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия спиридонова, которому не нравится, как готовит его новоиспеченная супруга.

Лене Катиной очень тяжело мириться со сложным характером своего богатого мужа Дмитрия Спиридонова. Пара сочеталась браком всего 4 месяца назад, но уже сейчас не все ладно в звездном семействе.

Певица жалуется, что муж недоволен тем, как она готовит. Артистка утверждает, что любит готовить деликатесы, а Спиридонов "выступает" за привычную домашнюю кухню.

Дело дошло до того, что Дмитрий позволяет себе выбрасывать кулинарные шедевры Лены в мусорку.