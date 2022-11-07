Минобороны РФ: ВСУ выпустили семь снарядов по Запорожской АЭС
2022-11-07 13:07
Украинские войска атаковали Запорожской атомную электростанцию с применением артиллерии.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что 7 ноября вооружённые силы Украины выпустили не менее семи артиллерийских снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции, которая расположена в подконтрольном войскам РФ городе Энергодар.
По данным Минобороны, в результате контрбатарейной борьбы российские войска смогли подавать огневую активность отрядов ВСУ, которые обстреливали Запорожскую АЭС, заставив противника отступить на рубежи, с позиций который обстрел Запорожской атомной станции является невозможным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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