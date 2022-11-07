Минобороны РФ: ВСУ выпустили семь снарядов по Запорожской АЭС

Украинские войска атаковали Запорожской атомную электростанцию с применением артиллерии.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что 7 ноября вооружённые силы Украины выпустили не менее семи артиллерийских снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции, которая расположена в подконтрольном войскам РФ городе Энергодар.

По данным Минобороны, в результате контрбатарейной борьбы российские войска смогли подавать огневую активность отрядов ВСУ, которые обстреливали Запорожскую АЭС, заставив противника отступить на рубежи, с позиций который обстрел Запорожской атомной станции является невозможным.