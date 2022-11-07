МО РФ: войска России отбили наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные подавили наступательную операцию украинских солдат в районе Красного Лимана.

В понедельник пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков сообщил, что за сутки ведения СВО российские войска успешно отбили наступление украинских вооружённых сил на Краснолиманском участке фрона, уничтожив около 120 солдат ВСУ и ранив не менее 130.

По словам Конашенкова, также недалеко от Красного Лимана российские военные смогли ликвидировать два танка армии Украины, две бронированных и пять обычных машин.