МО РФ: войска России отбили наступление ВСУ на Краснолиманском направлении
2022-11-07 13:11
Российские военные подавили наступательную операцию украинских солдат в районе Красного Лимана.
В понедельник пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков сообщил, что за сутки ведения СВО российские войска успешно отбили наступление украинских вооружённых сил на Краснолиманском участке фрона, уничтожив около 120 солдат ВСУ и ранив не менее 130.
По словам Конашенкова, также недалеко от Красного Лимана российские военные смогли ликвидировать два танка армии Украины, две бронированных и пять обычных машин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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