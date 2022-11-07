Молдавия запустила поезд в Киев из Кишинёва впервые за 24 года

Днём 7 ноября стало известно, что из Кишинёва в Киев выехал первый за почти полвека поезд.

В понедельник днём лидер предприятия "Железная дорога Молдавии" Олег Тофилат публично заявил, что сегодня в Киев из Кишинёва выехал первый с 1998 года поезд. По словам Тофилата, данный маршрут существенно упросит сообщение между Украиной, Молдавией и Румынией, поскольку он останавливается недалеко от бухарестского аэропорта.

Аналитики предполагают, что причиной столь резкого запуска поезда из Кишинёва в Киев может быть тайная поездка молдавских политиков с визитом в Украину.