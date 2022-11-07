Минобороны РФ: за минувшие сутки уничтожено семь украинских штабов и 72 артеллерийских подразделения

В российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении семи украинских штабов за минувшие сутки. Кроме того, были уничтожены 72 артиллерийских подразделения.

Вооруженные силы РФ действовали совместно с авиацией и ракетными войсками. В результате слаженных действий было уничтожен семь пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка Херсонской области.

Кроме того, российская армия уничтожила 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 186 районах.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российская армия уничтожила четыре склада боеприпасов украинских складов, которые располагались в населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР).

В частности, речь идет о населенных пунктах Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Отмечается, что некоторые районы не были подконтрольны Вооруженным силам Украины, однако на них располагались огневые позиции.