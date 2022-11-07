Welt: Байдена ждёт самый мрачный день во время выборов в Конгресс

Издание Die Welt утверждает, что Джо Байден столкнётся с самым "мрачным" днём своего президентства 8 ноября.

В понедельник немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой журналисты агентства предположили, что завтрашний день станет самым мрачным для Джозефа Байдена за всё его президентство, поскольку именно завтра в Соединённых Штатах состоятся промежуточные выборы конгрессменов.

По мнению аналитиков Welt, с большой вероятностью на выборах в Конгресс победит республиканское меньшинство, которое лишит Байдена существенной доли власти и почти неизбежно попытается объявить импичмент нынешнему американскому президенту.