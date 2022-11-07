Welt: Байдена ждёт самый мрачный день во время выборов в Конгресс
2022-11-07 13:37
Издание Die Welt утверждает, что Джо Байден столкнётся с самым "мрачным" днём своего президентства 8 ноября.
В понедельник немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой журналисты агентства предположили, что завтрашний день станет самым мрачным для Джозефа Байдена за всё его президентство, поскольку именно завтра в Соединённых Штатах состоятся промежуточные выборы конгрессменов.
По мнению аналитиков Welt, с большой вероятностью на выборах в Конгресс победит республиканское меньшинство, которое лишит Байдена существенной доли власти и почти неизбежно попытается объявить импичмент нынешнему американскому президенту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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