Серов обвинил дочь Мишель в неблагодарности в эфире шоу Звезды сошлись

Певец Александр Серов упрекнул свою наследницу Мишель в неблагодарности, вспомнив какую кучу денег он потратил на образование дочери, которая не удосужилась сказать "спасибо" своему родителю.

Популярный в России певец Александр Серов пожаловался на свою единственную наследницу Мишель в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ, упрекнув в неблагодарности.

Артист сокрушается, что потратил кучу средств на обучение дочери, но на "спасибо" так и не заработал.

Серов утверждает, что до 17 лет "выбросил" на родственницу сотни тысяч долларов. Только МГИМО обходилось в 60 000 евро в год.

Сообщалось, что артист выгнал дочь с внуками из дома, так как его напрягали игры детей. Серов назвал проживание с дочкой капканом.