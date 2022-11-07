Серов обвинил дочь Мишель в неблагодарности в эфире шоу Звезды сошлись
2022-11-07 13:42
Певец Александр Серов упрекнул свою наследницу Мишель в неблагодарности, вспомнив какую кучу денег он потратил на образование дочери, которая не удосужилась сказать "спасибо" своему родителю.
Популярный в России певец Александр Серов пожаловался на свою единственную наследницу Мишель в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ, упрекнув в неблагодарности.
Артист сокрушается, что потратил кучу средств на обучение дочери, но на "спасибо" так и не заработал.
Серов утверждает, что до 17 лет "выбросил" на родственницу сотни тысяч долларов. Только МГИМО обходилось в 60 000 евро в год.
Сообщалось, что артист выгнал дочь с внуками из дома, так как его напрягали игры детей. Серов назвал проживание с дочкой капканом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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