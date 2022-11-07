Пригожин прокомментировал заявление о попытках «интервенции» в выборы в США

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал заявление западных средств массовой информации о попытках «интервенции» в выборы в США.

Пригожин подчеркнул, что все эти заявления очень «такие и деликатные», однако в тоже время допускают определенную «двусмысленность». Он пошутил о том, что Россия вмешивалась, вмешивается и будет вмешиваться в американские выборы, имея ввиду то, что это не представляет реального интереса для российской стороны.

По его словам, если бы такой план у России действительно был, то она бы делала это «хитроумно и с хирургической точностью, как это умеет», а не так, чтобы это было заметно западным и российским журналистам.

Ранее Евгений Пригожин обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову. Предприниматель попросил проверить деятельность видеохостинга YouTube на законность размещения информации.

По мнению Пригожина, на платформе YouTube разразилась «настояна информационная война». Предприниматель назвал ее целью «очернение Российской Федерации в глазах пользователей».