Пресноводные рыбы, которые очень похожи друг на друга

Некоторые из наших пресноводных обитателей похожи друг на друга и иногда даже бывалый рыболов не может понять, кого он поймал.

Итак, каких рыб можно спутать друг с другом?

Не всегда можно отличить золотого карася от его серебряного сородича, особенно, если на крючок попалась молодая рыба. Серебряный карась имеет более прогонистое тело и чешую серебристого цвета.

Не всегда можно сразу понять, кто перед вами – молодой голавль или упитанная плотвица. У первого рот гораздо большего размера и чешуя крупнее.

Путают судака с бершом. Здесь все просто. У последнего нет клыков.

Подобное бывает редко, по крайне мере, сопа и синец практически никогда не пересекаются.

Если размер пойманной рыбы с плоским телом и светлой чешуей больше килограмма, перед вами почти наверняка лещ. Другие его родственники такого размера достигают редко. Тело леща, пойманного летом или осенью, покрыто толстым слоем слизи. Недаром рыболовы зовут его сопливым. Правда, так еще называют ерша, но у него слизь другая. У густеры, сопы или синца слизи либо нет вообще, либо ее мало.

Чешуя лещей, а часто и подлещиков весом от 400-500 граммов имеет бронзовый оттенок. Рот у этой рыбы нижний с мясистыми губами. На спине чешуя мельче, чем на боках.

Густера принадлежит к роду Blicca, поэтому она даже не близкая родственница леща, которого зовут Abramis brama. Плавники у этой рыбы красноватые, а иногда и ярко-красные. Чешуя серебристая и примерно одного размера по всему телу. Голова относительно тела крупнее, чем у леща. На вываживании эта рыба сопротивляется гораздо активнее, чем подлещик того же размера.

Сопа и синец похожи друг на друга, но у первой "рот" нижний, а у второго верхний.

Форма тела у синца наиболее прогонистая среди всех четырех рыб, а сам он очень плоский. Чешуя серебристая с синеватым отливом, за что рыба и получила свое название.

Оба эти представителя пресноводной ихтиофауны относятся к одному роду Ballerus, но к разным видам.

У сопы брюшные, грудные и анальные плавники могут быть желтоватого цвета. Чешуя более темная, чем у синца.

Если положить всех перечисленных рыб рядом, при условии, что они примерно одного размера, то сразу становится видно, кто есть кто. А вот в процессе рыбалки иногда бывает трудно определить.