Песков назвал уткой информацию о тайных переговорах РФ и США по ядерному сдерживанию и посоветовал обращаться за комментариями в Белый дом
2022-11-07 13:50
Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировала информацию о тайных переговорах советника по нацбезопасности США Салливана и его российских коллег.
Песков отметил, что англосаксонская пресса публикует немало «уток», комментируя информацию Wall Street Journal о якобы имевших место переговорах между советником Джейком Салливаном и главой Совбеза России Николаем Патрушевым.
«…нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», - пресс-секретарь президента России.
Между тем Дмитрий Песков в очередной раз отметил, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но в настоящее время даже законодательная база украинской стороны запрещает их проведение.
Опубликовано: Тарас Медведев
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