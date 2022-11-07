Песков назвал уткой информацию о тайных переговорах РФ и США по ядерному сдерживанию и посоветовал обращаться за комментариями в Белый дом

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировала информацию о тайных переговорах советника по нацбезопасности США Салливана и его российских коллег.

Песков отметил, что англосаксонская пресса публикует немало «уток», комментируя информацию Wall Street Journal о якобы имевших место переговорах между советником Джейком Салливаном и главой Совбеза России Николаем Патрушевым.

«…нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», - пресс-секретарь президента России.

Между тем Дмитрий Песков в очередной раз отметил, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но в настоящее время даже законодательная база украинской стороны запрещает их проведение.