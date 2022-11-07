Речная рыба, которая идеально подойдет для котлет

Рыба – это такой продукт, из которого при желании можно приготовить все что угодно. Кроме, пожалуй, десерта.

По моему мнению, лучше всего для приготовления котлет подходит щука. Рыба должна быть хотя полтора килограмма весом, лучше, если больше. С рыбы можно снять кожу вместе с чешуей, затем отделить мясо, либо сначала почистить ее, а потом снимать филе.

Филе проще снимать с обезглавленной щуки. Мясо отделяется от позвоночника вместе с ребрами. Мясорубка легко перемалывает их. Необходимо только отрезать плавники, срезанные вместе с филе.

Из головы, хребта и плавников можно сварить отличную уху.

У щуки довольно сухое мясо. Поэтому при приготовлении я добавляю в фарш свиное сало или сливочное масло. Кто-то использует для этой цели майонез. Остальные ингредиенты те же, что для мясных котлет – булка, яйцо, лук, чеснок. Для сочности можно добавить сырую картофелину.

Вкусные котлеты получаются из судака. Фарш готовится так же, как щучий.

Котлеты из окуня также неплохие на вкус, но в «полосатом разбойнике» слишком мало собственно мяса. Овчинка не стоит выделки. К тому же они почему-то имеют серый цвет.

Котлеты из белой рыбы также получаются вкусными. Чтобы приготовить их из плотвы, нужно запастись терпением. Приходится очищать рыбу от чешуи, а затем потрошить.

Если плотва мелкая ее можно перемалывать вместе с хребтом. Котлеты получаются довольно вкусные.

Гораздо практичнее готовить котлеты из крупных представителей карповых. Лещ не годится – у него слишком толстые ребра и относительно тощая спина.

Лучше всего подходит рыба с толстой спиной – сазан, карп, язь, голавль. Известно, что лобастый полухищник считается одной из самых невкусных рыб. Однако котлеты из него неплохие, если придать им жирности добавлением сала.

У сазана и карпа филе лучше снимать, оставляя ребра на позвоночнике. Они слишком толстые, поэтому мясорубка может с ними не справиться. Зато эти рыбы жирные сами по себе и добавлять сало не требуется.

Когда я готовлю котлеты, то сначала жарю их на среднем огне, а затем переворачиваю и дожариваю уже под крышкой на небольшом огне.