Рыболовы рассказали, как можно максимально долго сохранить пойманную рыбу

На состояние пойманной рыбы влияют два фактора: температура воздуха и срок предполагаемого хранения. С однодневной рыбалки можно привести свежую рыбу, если температура воздуха не слишком высокая.

Среди других пресноводных рыб к быстро портящимся относятся следующие:

из хищных – судак;

из мирных – сырть, чехонь.

В умеренно теплую погоду пойманную рыбу следует умертвить и сразу выпотрошить. Затем также обтереть тряпкой и убрать в мешок. Если в месте ловли растет крапива, полезно будет нарвать ее и положить к рыбе.

В жаркую погоду сохранить рыбу практически невозможно. Может помочь соль, но если все же ее категорически не хочется солить, то можно посоветовать выкопать яму в прибрежном грунте, положить в нее потрошеную подсушенную рыбу и засыпать яму песком. Перед уходом рыбу выкапывают.

Если рыбалка весь день происходит на одном месте, то пойманную рыбу держат в садке или на кукане. Время от времени нужно удалять уснувшую часть улова, поскольку в воде рыба портится быстрее, чем на воздухе.

При однодневной ходовой рыбалке на спиннинг некоторые рыболовы пойманную рыбу, если она представляет для них интерес, сажают на кукан, а на обратном пути собирают ее. А вот таскать кукан с рыбой за лодкой не рекомендуется. Из-за быстрого движения вода поступает в желудок рыбы, и та погибает.

Перевозить рыбу лучше всего в какой-то дышащей емкости. Идеальный вариант – корзина с крапивой.

Наиболее надежным способом сохранения рыбы является ее засол. Однако соленую рыбу лучше впоследствии только коптить или вялить. Вымоченная в пресной воде добыча в жареном или вареном виде существенно уступает свежей по своим вкусовым качествам.

В походных условиях рыбу можно засолить в какой-либо емкости, а если ее нет, то в полиэтиленовом мешке.

Если рыбу предстоит коптить, то время засолки не слишком длительное. Оно зависит от температуры воздуха – чем жарче, тем быстрее рыба просаливается. Если предполагается рыбу вялить, то в процессе засолки лучше держать ее под гнетом. Подойдет обычный камень. Перед вялением рыбу солят дольше. Точное время зависит от размера добычи и от температуры воздуха.