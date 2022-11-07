Акции Meta подскочили после сообщении о масштабных сокращениях рабочих
Акции Meta подскочили после сообщения о масштабных сокращениях рабочих мест после разочаровывающего третьего квартала.
Позднее на этой неделе Meta Platforms может объявить о крупнейших сокращениях рабочих мест за всю свою 18-летнюю историю, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.
Акции Meta Platforms (META) уверенно выросли в понедельник после отчета The Wall Street Journal, опубликованного в выходные, в котором говорилось, что группа социальных сетей планирует объявить о "масштабных" увольнениях в ближайшие дни.
The Wall Street Journal сообщила в воскресенье, что Meta может объявить о тысячах увольнений позже на этой неделе на фоне более широкого сокращения расходов на рекламу и убытков в развивающемся бизнесе metaverse группы, которые помогли обеспечить разочаровывающий набор доходов в третьем квартале и мрачные краткосрочные перспективы в начале этого месяца.
Опубликовано: Илья Крылов
Мобилизованные армии РФ укрепили линию обороны возле Днепра в Энергодаре
Умер Сергей Кузнецов: еще одна тяжелая потеря Ласкового мая
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Джимми Киммел станет ведущим 95-й церемонии вручения премии «Оскар»
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек