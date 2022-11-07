Боня призналась в своей неправоте в конфликте с Киркоровым

Ведущая Виктория Боня призналась, что была не права, нелестно высказавшись о Филиппе Киркоровом после его оскорблений в адрес певицы Наргиз Закировой на его концерте в Ташкенте.

Ведущая ТВ Виктория Боня стала участницей громкого скандала с исполнителем Филиппом Киркоровым.

Знаменитость призналась, что не разобралась в сути конфликта между Киркоровым и Наргиз Закировой, о чем написала в своем Телеграм-канале.

Боня отметила, что Наргиз заслужила подобное отношение после того, как она отзывалась о РФ, россиянах, своих коллегах из России.

Виктория считает, что показателем правоты Киркорова является тот факт, что будучи на родине Закировой, в Ташкенте, с концертом, во время его "нелестного монолога" в адрес певицы ни один человек не вышел из зала.