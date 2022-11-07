3 Лучших китайских акции для покупки и наблюдения: акции Китая восстанавливаются.

Сотни китайских компаний котируются на рынках США. Но какие китайские акции лучше всего покупать или смотреть прямо сейчас?

Среди лучших - Nio, Li Auto и BYD Co.

Китай - самая густонаселенная страна в мире и вторая по величине экономика, с быстро растущим городским средним классом и удивительной предпринимательской активностью.

Nio (NYSE: NIO) на сегодняшний день является самым известным китайским производителем электромобилей, по крайней мере, в США.

Первым в этом списке китайских акций для электромобилей, на которые следует обратить внимание, является Li Auto (NASDAQ: LI), один из более сильных конкурентов Nio.

Завершает этот список китайских акций EV, нацеленных на Nio, BYD (OTCMKTS: BYDDF). Крупная, диверсифицированная китайская компания BYD, производящая электромобили и многие другие продукты, наиболее известна как холдинг Уоррена Баффета.